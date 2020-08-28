Также ообщается, что "в настоящее время уточняются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований.





Определяются категории и количество пациентов.





По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать

клинические испытания планируется в сентябре текущего года.





Кроме того, "по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях Беларуси", сообщает Минздрав.





При этом Минздрав не сообщает, что это за "клинические базы", где будут проходит испытания. Поэтому просто будьте крайне внимательны у любым предложениям от медиков, где бы вы не находились и при каких бы обстоятельствах эти предложения не прозвучали, если не хотите стать подопытными кроликами.





И предупредите об этом по возможности всех своих родных, друзей и знакомых. Имейте ввиду, Путин и Лукашенко затеяли в Беларуси опаснейший эксперимент, который может стоить жизни многим нашим согражданам.





Не поддавайтесь соблазну, когда вам будут обещать деньги за участие в этом эксперименте, убеждая в его безопасности - это ложь.





Подробности о псевдовакцине - Лукашенко захотел испытать на белорусах российскую вакцину от коронавируса