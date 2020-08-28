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Опасно для жизни! Минздрав заявляет о начале испытаний на белорусах российской псевдовакцины от COVID-19

Как сообщает Минздрав, в Беларуси уже определены клинические базы для проведения испытаний российской вакцины от коронавируса в рамках договоренностей между Путиным и Лукашенко

Опасно для жизни! Минздрав заявляет о начале испытаний на белорусах российской псевдовакцины от COVID-19
Также ообщается, что "в настоящее время уточняются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований.

Определяются категории и количество пациентов.

По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать
клинические испытания планируется в сентябре текущего года. 

Кроме того, "по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях Беларуси", сообщает Минздрав.

При этом Минздрав не сообщает, что это за "клинические базы", где будут проходит испытания. Поэтому просто будьте крайне внимательны у любым предложениям от медиков, где бы вы не находились и при каких бы обстоятельствах эти предложения не прозвучали, если не хотите стать подопытными кроликами. 

И предупредите об этом по возможности всех своих родных, друзей и знакомых. Имейте ввиду, Путин и Лукашенко затеяли в Беларуси опаснейший эксперимент, который может стоить жизни многим нашим согражданам. 

Не поддавайтесь соблазну, когда вам будут обещать деньги за участие в этом эксперименте, убеждая в его безопасности - это ложь. 
"Белорусский партизан"
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