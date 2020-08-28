Опасно для жизни! Минздрав заявляет о начале испытаний на белорусах российской псевдовакцины от COVID-19
Как сообщает Минздрав, в Беларуси уже определены клинические базы для проведения испытаний российской вакцины от коронавируса в рамках договоренностей между Путиным и Лукашенко
Также ообщается, что "в настоящее время уточняются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований.
Определяются категории и количество пациентов.
По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать
клинические испытания планируется в сентябре текущего года.
Кроме того, "по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях Беларуси", сообщает Минздрав.
При этом Минздрав не сообщает, что это за "клинические базы", где будут проходит испытания. Поэтому просто будьте крайне внимательны у любым предложениям от медиков, где бы вы не находились и при каких бы обстоятельствах эти предложения не прозвучали, если не хотите стать подопытными кроликами.
И предупредите об этом по возможности всех своих родных, друзей и знакомых. Имейте ввиду, Путин и Лукашенко затеяли в Беларуси опаснейший эксперимент, который может стоить жизни многим нашим согражданам.
Не поддавайтесь соблазну, когда вам будут обещать деньги за участие в этом эксперименте, убеждая в его безопасности - это ложь.
Подробности о псевдовакцине - Лукашенко захотел испытать на белорусах российскую вакцину от коронавируса
"Белорусский партизан"
14:11 28/08/2020
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