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"Давайте очистим школу от лицемерия и страха". Тихановская записала сильное обращение к учителям

Светлана Тихановская поздравила учителей с наступающим Днем знаний, который в этом году «будет особенным».

"Давайте очистим школу от лицемерия и страха". Тихановская записала сильное обращение к учителям
на одном из участков во время подсчета голосов
– В начале учебного года к вам придут дети и их родители, – сказала она. –  И вам придется взглянуть друг другу в глаза. Я сама имею педагогическое образование и знаю, как важно ценить их уважение и уважение их родителей.

По мнению Тихановской, в белорусских школах много учителей, которые выбрали эту профессию по призванию:

– Этой профессией можно и нужно гордиться. Но давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от образования. Сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет… Разве это имеет отношение к учебно-воспитательному процессу?

А самое страшное, куда многих из вас втянули, это избирательные комиссии, где обеспечивался «нужный» результат. Нужный не народу, не стране, а нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином. В том числе, вашим хозяином.

Светлана Тихановская считает, что большинство учителей работает честно и стремится дать детям знания, воспитать их порядочными людьми.

– Но есть и те, кто под давлением или в желании выслужиться воровал голоса избирателей. Воровал будущее у детей, которых вы учите. Об этом вас спросят дети их родители.

Давайте очистим школу и учителей от лицемерия и страха. Если кто-то из вас поддался давлению и пошел на подлог, дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха.

Сейчас звучат угрозы уволить учителей, не согласных с государственной идеологией. Но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, то чего стоит такая идеология? 

Проявите солидарность, защитите своих коллег – честных учителей. Пусть увольняются махинаторы и карьеристы.

Учитель – это профессия, основанная на любви к детям и искренности. Давайте сделаем нашу школу такой, чтобы в нее с радостью приводили детей, – сказала Светлана Тихановская.
Источник: gazetaby.com
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