- Что с тобой произошло?





- Меня тревожила эта ситуация еще в то время, когда все люди в инстаграме постили еду. Когда посадили Бабарико, я стал выкладывать в сеть факты, пытался противостоять беззаконию. Я был так сильно вовлечен и так сильно за всё переживал, что в какой-то прекрасный момент я оказался на площади Ленина с бело-красно-белым флагом. Очень хотелось быть со своим народом. Не могу сказать, что это было мое желание - скорее желание откуда-то свыше. Наверное, это была моя миссия - стоять с флагом на площади.





- Твои ощущения от марша 15 августа, после которого вас задержали?





- Тогда мне казалось, что пускай мы не взяли площадь, но мы осветим весь город. Мы донесем людям, чтоб они не боялись: «Восток, выходи!», «Ковалевка, выходи!» Нас много, и мы вместе. А потом я пришел домой, и там меня поджидали сотрудники органов.





- Что почувствовал?





- Конечно же, испугался немножко. Один человек говорил, что за мной следят и что мне, возможно, не стоит появляться дома. Я был в заложниках у самого себя в тот момент. И не мог уже «врубить заднюю».





- Били тебя?





- Нет, всё в рамках закона, как с обычным арестантом, который попадает в изолятор. Первый раз (16 августа. - Авт.) меня отпустили, так как на следующий день у меня день рожденья. Я сам не предполагал, что события развернутся настолько мощно, что сам мэр Бреста Александр Рогачук позвонит в Ленинский РОВД и скажет: отпустите узника Стыльского. С меня взяли расписку, что я осведомлен об административных и уголовных наказаниях, не должен появляться в общественных местах.





- Мы сейчас на Советской. Нарушаем?





- На Советской - нет, речь шла больше всего о площади. Я пошел туда на следующий день (16 августа. - Авт.). Там не было заборов и поначалу не было омоновцев, мне казалось, что этот митинг санкционированный. Но так как меня через два дня опять «покрутили» и посадили в изолятор, то мне объяснили, что это несанкционированный митинг, тебе не стоило там появляться, мы тебя предупреждали. Типа народ взял площадь наглостью - прозвучало так. И если я хочу быть здоровым, лучше мне там не гулять. Работают точечно, вычисляют лидеров.





- Самое сильное впечатление от ИВС?





- Я до этого никогда не привлекался, а теперь хлебнул арестантской жизни. Это, может быть, еще и вдохновило на другие... хиты, не знаю. Ожидал, что буду там боксерской грушей, пресс не расслаблял до тех пор, пока не понял, что я попал в рамки закона. Но потом выдохну Шок от изолятора... У меня был первый шок, когда меня арестовали впервые. Грешным делом подумал, что меня везут убивать.





- Боялся?





- Ну конечно! Тебя окружают здоровенные мужчины в масках, как бы «привет семье»... Но всё было цивилизованно.





- Сейчас, получается, выдохнул?





- Получается, выдохнул. Имею повестку в суд на 28 августа, будут судить меня. Либо от 15 до 50 базовых, либо от 10 до 15 суток. Лучше бы штраф, конечно. Что я там забыл?





- Тогда спой! Люди песен ждут.





- У нас альбом на носу! Но в ходе событий я понял, что людям, возможно, не до песен. Пусть сойдет эта волна крайностей. Абсурд в том, что название альбома, которое мы задумывали, звучало как «Нет на вас ментов». Это был юмор и подобие шутки, а сейчас звучит издевательски. Название мы поменяем.





- Творческий момент пригасили в тебе или нет?





- Куда там пригасили? Они меня вдохновили. Не хочу вот так вот сдаваться. За песни пока еще вроде не пакуют. Не дай Бог, если эти времена на носу.





- Не страшно сейчас так говорить?





- А чего бояться? Я же говорю правду. Это факты. К сожалению.





- 9 и 10 августа - что это было, как считаешь?





- Беспредел. Самый настоящий. Беззаконие. Чистый сатанизм.





- И вы от этих слов не откажетесь?





- Конечно нет! Факты налицо. Друг побывал на Окрестина (изолятор в Минске. - Авт.) и показывал свои синяки, рассказывал, что там творилось. Он пианист, а ему там пальцы ломали...





- Что делать дальше?





- Я пока не могу вдохновить людей на подвиги и рассказать им о счастливом будущем. Мы пока в плену... Не бьют, но задерживать могут. У тебя другое мнение - вот тебе пожалуйста. И всё в рамках закона. На Минск много надежды.





- Есть знакомые в милиции?





- Есть, и много. И в изоляторе меня узнали. Но они выполняют свою работу. Ты попытался выйти с неутвержденной символикой - ну, извини, посиди в изоляторе.





- Было обидно?





- Ну, конечно! Это дурдом какой-то! Не удивлюсь, если вслед за этим границы закроют.





- Юра, если б тебе разрешили взять в изолятор какую-то одну песню, ты какую бы выбрал?





- Ха! «Верхом на звезде» Найка Борзова.