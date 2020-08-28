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Завтра была война? Минобороны предупреждает о большом количестве военной техники на дорогах

Миноброны сообщает о проводении "комплексного тактического учения на Гродненском направлении" с 28 по 31 августа

В ходе учения спланированы перемещения большого числа военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения.

Дорожные направления Гродненского района, задействованные в перемещении техники:

28 августа: район оз. Юбилейного – Добровольщина – Гневенщина – Немейши – Бакуны;

29 августа: Фолюш – Подлабенье – Пушкари – Заречанка – Колбаски – Белые Болоты;

30 августа: Дайлидки – Жукевичи, Бросты – Соломенка, Дайлидки – Квасовка, Каменка – Колпаки, Сухмени – Зарубичи.

Жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств Минобороны просит быть предельно внимательными, а также принимать во внимание погодные условия.
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