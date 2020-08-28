В ходе учения спланированы перемещения большого числа военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения.





Дорожные направления Гродненского района, задействованные в перемещении техники:





28 августа: район оз. Юбилейного – Добровольщина – Гневенщина – Немейши – Бакуны;





29 августа: Фолюш – Подлабенье – Пушкари – Заречанка – Колбаски – Белые Болоты;





30 августа: Дайлидки – Жукевичи, Бросты – Соломенка, Дайлидки – Квасовка, Каменка – Колпаки, Сухмени – Зарубичи.





Жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств Минобороны просит быть предельно внимательными, а также принимать во внимание погодные условия.



