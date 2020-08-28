Белорусы требуют у ГАИ наказать водителей авто с заклеенными номерами

На прошлой неделе минчане неоднократно жаловались на легковые автомобили, которые ездили по городу с заклеенными регистрационными знаками. Номера машин закрывали различные лозунги и символика, хотя это является прямым нарушением правил дорожного движения.





"Согласно ПДД, "на механических транспортных средствах … в предусмотренных местах должны быть установлены регистрационные знаки, соответствующие техническим нормативным правовым актам" (п. 197), и "запрещается участие в дорожном движении транспортного средства ... имеющего следы видоизменения или уничтожения регистрационных знаков" (п. 194.2). Это грубое нарушение правил дорожного движения очевидным образом опасно для других водителей и пешеходов - например, если при ДТП такой автомобиль скроется с места происшествия, то будет затруднительно определить виновного", - пояснили авторы обращения.





Они также обратили внимание на то, что многие такие нарушители ездят по городу с государственной символикой - флагами Беларуси и Минска.





"Таким образом, своим противоправным поведением и нарушением ПДД они оскорбляют эти символы, святые для всех граждан нашей страны", - отметили создатели петиции.





Также в тексте обращения отмечается, что подобное поведение на дороге водители авто с заклеенными номерами допускают даже а Площади Победы, оскорбляя тем самым ветеранов, которые "проливали кровь за за мир и порядок в нашей стране".





"В связи с этим, просим найти и наказать по всей строгости закона виновных владельцев транспортных средств, а также принять меры по недопущению таких нарушений в будущем, особенно на площади Победы", - говорится в петиции.





Подписи под петицией можно оставлять на протяжении еще 11 дней. В данный момент это обращение не очень популярно: его подписали около 15 человек. Когда сбор подписей завершится, обращение будет автоматически направлено в УГАИ МВД Беларуси.



