Митрополит Павел вернулся в Беларусь попрощаться с прихожанами









Бывший глава Белорусской православной церкви проведет службу в пятницу в Свято-Успенском соборе в Жировичах на праздник Успения Святой Богородицы, и в воскресенье будет служить воскресную службу в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе, сообщили ранее в БПЦ.





Митрополит Павел возвращается в страну, чтобы попрощаться с белоруской паствой и священнослужителями, далее он отбудет к месту своего нового служения, сказали в БПЦ.





Также в воскресенье 30 августа в 17:00 во всех храмах и монастырях белорусской православной церкви будет совершен молебен за Беларусь, сообщает официальный портал БПЦ.





О соборной молитве всей белорусской ц еркви "В эти непростые дни смущения умов и народного противостояния" говорится в циркулярном письме за подписью епископа Вениамина, избранного митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.





Как говорится в тексте письма, молитву за белорусский народ будет предварять и завершать колокольный звон.





"Имею намерение совершать в это время молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе или на прихрамовой территории, если позволит погода", ― сказано в письме митрополита Вениамина.











