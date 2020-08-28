ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

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Встреча митрополита Павла проходит утром в пятницу в Свято-Успенском соборе Жировичского монастыря, сообщает сайт монастыря.



Бывший глава Белорусской православной церкви проведет службу в пятницу в Свято-Успенском соборе в Жировичах на праздник Успения Святой Богородицы, и в воскресенье будет служить воскресную службу в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе, сообщили ранее в БПЦ.

Митрополит Павел возвращается в страну, чтобы попрощаться с белоруской паствой и священнослужителями, далее он отбудет к  месту своего нового служения, сказали в БПЦ.

Также в воскресенье 30 августа в 17:00 во всех  храмах и монастырях белорусской православной церкви будет совершен молебен за Беларусь, сообщает официальный портал БПЦ.

О соборной молитве всей белорусской ц еркви "В эти непростые дни смущения умов и народного противостояния" говорится в циркулярном письме за подписью епископа Вениамина, избранного митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

Как говорится в тексте письма, молитву за белорусский народ будет предварять и завершать колокольный звон.

"Имею намерение совершать в это время молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе или на прихрамовой территории, если позволит погода", ― сказано в письме митрополита Вениамина.
Sputnik.by
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