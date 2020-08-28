Как известно Давыдько до 2004 года служил актером Национального академического театра имени Я. Купалы. Играл в спектаклях, изучал основы режиссуры в академии, растил детей. И ничто, казалось бы, не предвещало беды.

Теперь служит аж в двух местах: депутат и председатель «Белой Руси». Отметим, и здесь товарищ преуспел. Только декорации другие и дети выросли.





О судьбе театра он высказался 27 августа на открытой встрече с избирателями, пишет euroradio.fm





Директор театра Павел Латушко поддержал мирные уличные протесты. После этого его уволили. В знак солидарности с директором из театра ушли 58 сотрудников, включая 36 актеров и всех режиссеров. Этот уход произошел в год, когда театр отмечает свое 100-летие.









"Мне очень жаль, когда искусство становится жертвой политических интриг, политических игр. /.../ Я не могу осуждать тех актеров, которые уволились, но Купаловский театр остаётся. И не только как здание, но и как дух, который в нем был. Более того — те актеры, которые ушли, думаю, они вернутся своим временем в театр. И театр продолжит свою работу", — заявил Давыдько, который ранее сам был актером-купаловцем.





После этого депутат обвинил во всем Латушко: "Я считаю, что руководитель театра, который ввергает труппу в политику, он не может... Он должен отвечать за свои поступки".



