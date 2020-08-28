







«На мой взгляд это все фальсифицировано, т.к. Петровский состоял в дружеских отношениях и с Ковелем, т.к. был его кумом, и с Ярошем Петром Николаевичем, это тоже был его кум. Он крестил их детей, они отмечали праздники. И в связи с тем, что они (Ковель и Ярош) были интересны правоохранительным органам как чиновники, они решили через Петровского просто достать Яроша и Ковеля. Не знаю, каким образом — запугали или пообещали какие-то льготные снижения в городе по работе. Весь суд происходит по показаниям Петровского», — рассказал Сергей Пирожник.





Свидетель утверждает, что никаких фактов преступной деятельности в отношении Ковеля и Яроша нет, и вызываемые свидетели лишь подтверждают это. «Свидетели только подтверждают информацию Яроша, Ковеля. А Петровский на своих родственников дал показания, хотя мог вообще не давать показаний», — сказал бывший замдиректора «Бобруйскстройстиля».





На заседании 25 августа он настолько ярко проявлял свое неприязненное отношение к Петровскому, что судья Наталья Крашкина дважды сделала ему замечание, попросив не поливать грязью подсудимого и пригрозив возбуждением административного дела за неуважение к суду. Сергей Пирожник в свою очередь считает, что судья защищает Петровского.





Проходящая по делу в качестве свидетеля жена Ковеля Ирина, работающая директором СШ № 19 в Бобруйске, рассказывала об установке при помощи Петровского забора, калитки и ворот у дома ее родителей в деревне Турки, и замену в нем лопнувшей отопительной батареи. Обвинение считает, что это все были взятки. Ирина Ковель же утверждает, что за работу Петровскому было заплачено столько, сколько он просил, правда, передачи денег она не видела, и знает об этом со слов мужа.





Петровский в свою очередь также рассказал, что в спортзале школы № 19 его фирма делала дорогостоящий ремонт и сумма затрат была уменьшена в два раза «под имеющуюся у них сумму».





Напомним, что Ковелю и Ярошу инкриминирована ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Петровский обвиняется по ч.1 ст.431 УК (дача взятки). По поступившей «Магілёўскаму рэгіёну» информации, в данном деле около 30 эпизодов преступной деятельности.





Подсудимые, а также их адвокаты отказываются комментировать инкриминируемые статьи Уголовного кодекса. Все обвиняемые находятся под домашним арестом.





Следующее заседание по делу назначено на 31 августа.