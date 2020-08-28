Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, запись которого размещена на YouTube-канале организации, пишет РБК.





По словам Гебреисуса, "глубокое воздействие" на психику оказывают введенные из-за коронавируса меры, ограничивающие социальное взаимодействие.





"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья", - сказал Гебреисус.





Глава ВОЗ отметил, что и до пандемии коронавируса психическое здоровье было "забытым вопросом в глобальном здравоохранении".





"На сегодняшний день около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство", - указал он.





При этом доступ к качественной медицинской помощи по психологическим вопросам есть у меньшинства, сказал Гебреисус.





В странах с низкими или средними доходами более 75% человек с психическими и неврологическими расстройствами вовсе не получают никакого лечения, отметил он.