Рыбак из Круглого поймал 18-килограммовую щуку









Рыбачил Геннадий Александрович на спиннинг на разливе реки Друть. Как он признался корреспонденту Радио Могилев, больше 15 минут щука тягала его по реке, как буксир. Только когда устала, с четвертой попытки удалось затянуть ее в лодку. У других рыбаков, которые с интересом наблюдали за происходящим, оказался безмен. Он показал результат — 17 килограммов 900 граммов, измерили и длину улова — 1 метр 18 сантиметров. Удивление и восторг, которые получены от улова, не передать простыми словами, — поделился Геннадий Можайский: «Она как потащила меня! Короче, леска резала траву — как бритвой, сила такая. Спиннинг в дугу. 15 минут длилась борьба. На берегу боялся сразу в руки брать. Внутри была рыбка — подлещик, грамм 550-т. Голова 3 кг. Там зубы какие! Утку, что плавает, она свободно проглотит».