Рыбак из Круглого поймал 18-килограммовую щуку
Чудо-щуку поймал житель Круглого Геннадий Можайский. Вес трофея — 17 килограммов 900 граммов. Длина щуки от носа и до хвоста — 1 метр 18 сантиметров, пишет mogilevnews.by.
Рыбачил Геннадий Александрович на спиннинг на разливе реки Друть. Как он признался корреспонденту Радио Могилев, больше 15 минут щука тягала его по реке, как буксир. Только когда устала, с четвертой попытки удалось затянуть ее в лодку. У других рыбаков, которые с интересом наблюдали за происходящим, оказался безмен. Он показал результат — 17 килограммов 900 граммов, измерили и длину улова — 1 метр 18 сантиметров. Удивление и восторг, которые получены от улова, не передать простыми словами, — поделился Геннадий Можайский: «Она как потащила меня! Короче, леска резала траву — как бритвой, сила такая. Спиннинг в дугу. 15 минут длилась борьба. На берегу боялся сразу в руки брать. Внутри была рыбка — подлещик, грамм 550-т. Голова 3 кг. Там зубы какие! Утку, что плавает, она свободно проглотит».
09:10 28/08/2020
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