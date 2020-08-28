+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Доминикана будет принимать туристов без тестов на COVID-19

Доминикана обновила правила въезда для туристов. С сентября отправиться туда можно без тестов на COVID-19.



Власти предупредили, что экспресс-тесты в аэропортах останутся, но делать их будут выборочно. Причем готовы они будут в течение 30 секунд.

При это социальное дистанцирование и использование масок будет обязательным в период пребывания в стране.

Всем туристам, прибывающим в отели, на временной основе будет предоставлен план помощи в поездках, который будет включать страховое покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, телемедицинскую помощь, проживание и расходы на изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения.

«Наша цель – свести к минимуму последствия пандемии и способствовать ответственному восстановлению, в центре которого будут здоровье людей и максимизация потенциала для создания новых рабочих мест, экономического роста и дальнейшего развития туристического сектора», – заявил президент Республики Луис Абинадер Корона.

Сейчас приехать в Доминикану могут туристы из всех стран. Они должны соблюдать карантинные ограничения: носить маски, придерживаться социальной дистанции и учитывать комендантский час.
Mlyn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]