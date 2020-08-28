Доминикана будет принимать туристов без тестов на COVID-19









Власти предупредили, что экспресс-тесты в аэропортах останутся, но делать их будут выборочно. Причем готовы они будут в течение 30 секунд.





При это социальное дистанцирование и использование масок будет обязательным в период пребывания в стране.





Всем туристам, прибывающим в отели, на временной основе будет предоставлен план помощи в поездках, который будет включать страховое покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, телемедицинскую помощь, проживание и расходы на изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения.





«Наша цель – свести к минимуму последствия пандемии и способствовать ответственному восстановлению, в центре которого будут здоровье людей и максимизация потенциала для создания новых рабочих мест, экономического роста и дальнейшего развития туристического сектора», – заявил президент Республики Луис Абинадер Корона.





Сейчас приехать в Доминикану могут туристы из всех стран. Они должны соблюдать карантинные ограничения: носить маски, придерживаться социальной дистанции и учитывать комендантский час.