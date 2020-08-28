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С молитвой за белорусский народ. 30 августа совершат молебен за Беларусь

Во всех храмах и монастырях Белорусской православной церкви 30 августа будет совершен молебен за Беларусь, сообщили в БПЦ.

"По благословению епископа Вениамина, избранного митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, 30 августа 2020 года в 17:00 во всех храмах и обителях Белорусской Православной Церкви будет совершен молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородицы и молитвой за белорусский народ", - говорится в сообщении на сайте БПЦ.

"В воскресный день 30 августа 2020 года в 17:00 во всех храмах и обителях Белорусской православной церкви прошу со всей горячностью веры и упования совершить молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородицы и молитвой за белорусский народ, предварить и завершить моление колокольным звоном", - обратился Вениамин к верующим.


"Призываю духовенство, мирян и всех неравнодушных к будущему Отечества нашего людей объединиться в молитве. Тем, кто не сможет посетить в указанное время храм, можно присоединиться умом и сердцем к соборной молитве там, где вы будете пребывать", - отметил он.

Сам глава БПЦ в это время планирует совершать молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе или на прихрамовой территории, если позволит погода, говорится в сообщении.
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