



«Комсомольская правда в Беларуси» вынуждена была отпечатать несколько номеров в России, так как Дом печати отказал изданию четыре раза по разным причинам. Но и тут проблемы не закончились: теперь газета не продается в киосках «Белсоюзпечати». При этом «Комсомолка» продолжает продаваться в торговых сетях, также ее можно купить в торговой точке самого издания — в офисе по адресу Минск, Платонова, 1б.





Отпечаталась в России и «Народная воля», которую также ранее не смог напечатать Дом печати.





25 августа не вышли в продажу номера «Белгазеты» и «Свободные новости плюс».



