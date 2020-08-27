Эти газеты не могут напечатать и распространить свои тиражи. Их можно скачать
Несколько газет после выборов в Беларуси столкнулись с проблемами при печати и распространении изданий. Пресс-клуб Беларуси и Белорусская ассоциация журналистов собрали в одном месте PDF-версии номеров изданий, у которых проблемы с печатью и распространением, пишет TUT.BY.
«Комсомольская правда в Беларуси» вынуждена была отпечатать несколько номеров в России, так как Дом печати отказал изданию четыре раза по разным причинам. Но и тут проблемы не закончились: теперь газета не продается в киосках «Белсоюзпечати». При этом «Комсомолка» продолжает продаваться в торговых сетях, также ее можно купить в торговой точке самого издания — в офисе по адресу Минск, Платонова, 1б.
Отпечаталась в России и «Народная воля», которую также ранее не смог напечатать Дом печати.
25 августа не вышли в продажу номера «Белгазеты» и «Свободные новости плюс».
Перейдя по ссылке, вы найдете не вышедшие номера перечисленных газет.
21:56 27/08/2020
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