



"Мы, члены коллектива Национального академического драматического театра имени М. Горького, как и весь белорусский народ, выражаем глубокую обеспокоенность сложившейся в стране обстановкой. Призываем немедленно остановить беспрецедентные акты насилия и унижения человеческого достоинства со стороны сотрудников силовых структур в отношении мирных граждан. Настаиваем на незамедлительном привлечении к ответственности лиц, непосредственно принимавших участие в неправомочных задержаниях, пытках, избиениях, а также лиц, непосредственно руководивших их действиями и отдававших преступные приказы", - говорится в письме.





Кроме того, авторы письма настаивают на незамедлительном и беспристрастном рассмотрении всех заявлений и жалоб, поданных в органы правопорядка. "Считаем недопустимым оказывать давление на людей, которые открыто высказывают свою гражданскую позицию или принимают участие в мирных акциях протеста", - отмечают "горьковцы".





Еще одно требование коллектива театра касается объективного освещения в средствах массовой информации событий, происходящих в Беларуси. В письме заявлено о недопустимости искажения правды, передергивания и тенденциозной подачи фактов.









Кроме того, "горьковцы" выразили солидарность со своими коллегами – коллективом Национального академического театра им. Я. Купалы.





"Разрушение старейшего творческого коллектива, который является флагманом белорусской театральной культуры и подлинным национальным достоянием, считаем недопустимым", - заявили в театре.





Как сообщалось, министерство культуры Беларуси приняло решение об увольнении генерального директора Купаловского театра Павла Латушко, который высказывался против жестких действий силовиков в отношении участников акций протеста после оглашения результатов президентских выборов. Исполняющим обязанности директора театра назначен Валерий Громада. Вслед за Латушко заявления об увольнении подала большая часть коллектива театра им. Я.Купалы.