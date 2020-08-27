На площади Свободы в Минске задержаны 13 журналистов
В Минске на площади Свободы задержали для выяснения личностей 13 журналистов. Были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.
"Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Издание "МБХ медиа" со ссылкой на своего корреспондента также сообщает, что "в Минске на площади Свободы милиция "для проверки документов" завела в микроавтобус корреспондента "МБХ медиа" и еще около 10 журналистов".
По данным издания, "журналистов привезли в Октябрьский РОВД, всего задержано около 20 человек".
В четверг в Минске на площади Свободы планировалось проведение акции протеста.
19:05 27/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение