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На площади Свободы в Минске задержаны 13 журналистов

В Минске на площади Свободы задержали для выяснения личностей 13 журналистов. Были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.

"Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Издание "МБХ медиа" со ссылкой на своего корреспондента также сообщает, что "в Минске на площади Свободы милиция "для проверки документов" завела в микроавтобус корреспондента "МБХ медиа" и еще около 10 журналистов".

По данным издания, "журналистов привезли в Октябрьский РОВД, всего задержано около 20 человек".

В четверг в Минске на площади Свободы планировалось проведение акции протеста.
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