На площади Свободы в Минске задержаны 13 журналистов

"Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.





Издание "МБХ медиа" со ссылкой на своего корреспондента также сообщает, что "в Минске на площади Свободы милиция "для проверки документов" завела в микроавтобус корреспондента "МБХ медиа" и еще около 10 журналистов".





По данным издания, "журналистов привезли в Октябрьский РОВД, всего задержано около 20 человек".





В четверг в Минске на площади Свободы планировалось проведение акции протеста.



