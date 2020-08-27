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Лидер группы NAKA Анастасия Шпаковская покинула Беларусь

Актриса Национального драматического театра имени Максима Горького и лидер группы NAKA Анастасия Шпаковская уехала из Беларуси.


Актриса Национального драматического театра имени Максима Горького и лидер группы NAKA Анастасия Шпаковская уехала из Беларуси вместе с детьми. 

«Друзья, с болью в сердце вынуждена сообщить, что я с детьми покинула Беларусь. Безопасность моих детей самая важная задача для меня. Но я по прежнему продолжаю делать все, что от меня зависит для нашей победы и свободы. Мы вместе. Сил нам всем. Мира и Любви», — написала она в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее 21 августа Шпаковская написала заявление об увольнении из театра имени Горького "в связи с невозможностью работать в госструктуре в ситуации, когда государство издает преступные приказы против своего народа"
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