Актеры театра имени Максима Горького поддержали купаловцев





— Мы, члены коллектива Национального академического драматического театра имени Максима Горького, как и весь белорусский народ, выражаем глубокую обеспекоенность сложившейся в стране обстановкой.





Призываем немедленно остановить беспрецедентные акты насилия и принижения человеческого достоинства со стороны сотрудников силовых структур в отношении мирных граждан. Настаиваем на назамедлительном привлечении к ответственности лиц, непосредственно принимавших участие в неправомочных задержаниях, пытках, избиениях, а также лиц, непосредственно руководивших их действиями и отдававшие преступные приказы. Настаиваем на немедленном рассмотрении всех заявлений и жалоб, поданных в органы правопорядка. Считаем недопустимым оказывать давление на людей, которые открыто высказывают свою гражданскую позицию или принимают участие в мирных акциях протеста.





Настаиваем на объективном освещении в средствах массовой информации событий, происходящих в стране. Считаем недопустимым искажение правды, передергивание и тенденциозную подачу текстов.





Выражаем солидарность с нашими коллегами — коллективом Национального академического театра имени Янки Купалы. Разрушение старейшего творческого коллектива, который является флагманом белорусской театральной культуры и подлинным национальным достоянием, считаем недопустимым.