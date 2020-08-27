Горожане возмущены этим фактом, они просят силовиков во главе с начальником местного РОВД принести извинения Антону Буболо. TUT.BY пообщался с мужчиной и узнал, что происходило в райцентре через три дня после выборов.





Антон Буболо родился 27 октября 1942 года в деревне Гиселево Освейского (сейчас Верхнедвинского) района. Младенцем попал в концлагерь Саласпилс в Латвии.





Педагог по образованию. Работал учителем в школах Латвии, на Дальнем Востоке России и в родном районе. Некоторое время возглавлял отдел культуры Верхнедвинского райисполкома.





Сейчас — старший научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея. Почетный гражданин Верхнедвинска. Литератор, известный краевед, опубликовал несколько сборников стихов, десятки книг и брошюр, буклетов и открыток по краеведению.





Активный общественный деятель, популяризатор белорусской национальной культуры, организатор краеведческих экскурсий и походов. Занимается благоустройством мест захоронения жертв Великой Отечественной войны.





Антон Буболо рассказал TUT.BY, что 12 августа в центре Верхнедвинска не было митинга — с лозунгами, плакатами, флагами. У фонтана возле Дома культуры, по его словам, просто гуляли люди.





— Я пришел к фонтану с цветомузыкой в центре города с сыном, дочерью и внуками. Здесь не было митинга, горожане просто гуляли. Внук потянул меня побегать вокруг фонтана. Мы поиграли в догонялки, я присел отдохнуть. Вокруг гуляли разрозненные группки горожан.





Где-то около 19.30 со стороны площади к фонтану двинулись милиционеры. Дальше все развивалось довольно быстро. Вначале служивые, не представившись и ничего никому не объяснив, схватили мужчин, которые были поодаль от меня. Одного из них грубо катали по асфальту. Потом задержали и меня, — вспоминает Антон Буболо.





Пожилого человека задерживали два милиционера:





— Они также не представились, но одним из них был начальник Верхнедвинского РОВД подполковник Дмитрий Новиков. Он был в гражданской одежде. Новиков и его коллега схватили меня за рукава рубашки и что-то кричали. Я потребовал убрать от меня руки. Новиков меня отпустил и пошел ловить других людей, хотя никто не убегал. Второй сотрудник сопроводил меня в милицейскую машину, на которой нас доставили в райотдел.





В РОВД, как говорит Антон Буболо, попали около 20 человек.





— Среди них были, по виду, и несовершеннолетние. Мы находились в переполненном помещении — входе в РОВД. Рядом со мной был сын — его тоже схватили. Стоять мне было нелегко — больные суставы, поэтому менял ногу и стоял в позе цапли.





Над моей головой висел плакат «Стоп вирус!» с фотографией красивого милиционера. Это выглядело комично, и задержанные смеялись. Напротив РОВД, через улицу, собрались наши родные. Я увидел дочь с внуком, мы помахали друг другу. Потом нашим близким сказали уйти от здания милиции.





После личного досмотра Антон Францевич оказался «в числе дюжины задержанных мужчин»:





— Мы находились в каком-то душном помещении без окон. Оттуда нас вызывали на допросы.





Допрашивал Антона Буболо, по его словам, сам начальник РОВД:





— Дмитрий Новиков был уже в форме, задавал вопросы. В ответ я критиковал неграмотные действия милиции в ситуации, которая произошла в этот вечер в Верхнедвинске. Начальник РОВД сказал, что ему «все обо мне известно» по моим высказываниям в интернете и из прочих источников.





Я ответил, что никогда не скрывал своих политических взглядов. Он говорил что-то о неком «вредительстве государству». Я пояснил, что всю сознательную жизнь провел только на пользу Беларуси и народу. В конце концов предложил начальнику закончить этот разговор.





Мне дали бланк с предупреждением о недозволенности участия в неразрешенных властями массовых мероприятиях. Я его подписал. Хотя еще раз повторяю: никакого митинга в тот вечер возле фонтана не было, и милиция задержала обычных отдыхающих.





Из РОВД Антон Буболо вышел уже после полуночи:





— Из всех 12 задержанных меня, с моим, простите, старческим кишечником и мочевым пузырем, вывели предпоследним — только к часу ночи. Никто в милиции даже не подумал извиниться за неудобства, доставленные пожилому человеку. В отделении еще оставался один мужчина, его избили при задержании.





У малолетнего узника концлагеря есть личное мнение о том, что происходит в Беларуси после выборов:





— Сейчас наша система управления очень напоминает партизанщину в период, когда ею уже озаботилась КПСС. Комбриг, комотряда и люди в званиях ниже распоряжались жизнями людей на свое усмотрение, определяя по своим критериям, кто «наш», кто «пособник врага», а кто вообще «враг».





События, которые произошли в Минске и многих других городах, когда силовики избивали белорусов, рвут сердце. Даже в нашем далеком тихом углу, в Верхнедвинске, многие потеряли сон, женщины плачут, мужчины тяжело переживают, многие дети получили моральную травму.





В письме верхнедвинцев в редакцию TUT.BY говорится:





«Жители Верхнедвинска требуют от сотрудников милиции и лично у начальника Верхнедвинского РОВД Дмитрия Новикова публичных извинений за их действия, связанные с задержанием 12 августа почетного жителя города — Антона Францевича Буболо — малолетнего узника Саласпилского концлагеря, а также других горожан. Беларусь должна быть правовым государством, а милиция — защитником народа. Кто бы мог подумать, что в спокойном и тихом Верхнедвинске после выборов развернутся события, напоминающие времена фашистской оккупации!».



