Как отмечает КГК в ходе контрольных мероприятий в ряде районов Витебской области были выявлены факты нахождения в ненадлежащем санитарном и техническом состоянии части жилых помещений.





Только после вмешательства Комитета госконтроля местными органами власти начали проводить определенная работа. Так, например, в деревне Пугляи Оршанского района построили надворный туалет, а также установили контейнерную площадку для сбора мусора.





В Ушачском районе после проверки райисполкома начали ремонт государственных домов в агрогородке Кубличи.







