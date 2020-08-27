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Страна не для жизни: чтобы построить сортир в деревне, понадобилось вмешательство Госконтроля

Вмешательство КГК потребовалось, чтобы возле государственного жилья в деревне Пугляи Оршанского района появился сортир.

Как отмечает КГК в ходе контрольных мероприятий в ряде районов Витебской области были выявлены факты нахождения в ненадлежащем санитарном и техническом состоянии части жилых помещений.

Только после вмешательства Комитета госконтроля местными органами власти начали проводить определенная работа. Так, например, в деревне Пугляи Оршанского района построили надворный туалет, а также установили контейнерную площадку для сбора мусора. 

В Ушачском районе после проверки райисполкома начали ремонт государственных домов в агрогородке Кубличи.
Источник: vitebsk.cc
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