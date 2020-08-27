Насолил так насолил. Работник одного из предприятий намеренно испортил 4 тонны молока
Скотник влил антибиотик в пустую емкость для хранения продукта, а утром ее наполнили молоком. В итоге оно оказалось непригодным
В Жабинке в милицию обратился руководитель местного предприятия, чтобы привлекли к ответственности человека, из-за которого одной из местных животноводческих ферм был нанесён урон.
Ночью неизвестный проник в помещение для хранения молока и испортил его.
Оперативниками была установлена личность злоумышленника. Это был один из работников этого хозяйства.
«В ту ночь на смене оставался только один скотник, который ухаживает за больными животными, у него есть доступ к лекарствам, – рассказали в Жабинсковском РОВД. – Он залил антибиотик в пустой резервуар, в котором хранится продукт, а с утра его наполнили молоком. Естественно, его использовать нигде нельзя».
Фермерским хозяйством производится продукция экстра-класса. Ущерб от порчи 4 тонн молока оценен в более 3 200 рублей.
Следователями дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Вредителем урон не возмещён. На этот поступок поступок его сподвигли личные мотивы.
12:28 27/08/2020
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