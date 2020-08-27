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1400+ студентов и выпускников мехмата БГУ требуют честных выборов и прекращения насилия

Студенты и выпускники механико-математического факультета БГУ собирают подписи под обращением государственным органам Республики Беларусь.



В письме говорится, что прошедшие в начале августа выборы президента страны не были открытыми и гласными, и указывается на ряд нарушений, например недопуск независимых наблюдателей на избирательные участки, завышения явки и сокрытие результирующих протоколов многими комиссиями.

Подписанты подчёркивают, что эти факты противоречат Избирательному кодексу и Конституции Беларуси, и поэтому выборы не должны быть признаны. Также они осудили жестокость силовиков по отношению к мирным демонстрантам и людям, не имеющим отношения к протестам. Помимо этого, в тексте выдвинуты требования:

прекратить насилие,

привлечь к ответственности виновных в избиениях и убийствах протестующих,

освободить политзаключённых и прекратить их преследование

и провести новые честные выборы.

К обращению уже присоединилось более 1400 человек, среди них даже выпускники 1965 года.
DEV.by
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