







В письме говорится, что прошедшие в начале августа выборы президента страны не были открытыми и гласными, и указывается на ряд нарушений, например недопуск независимых наблюдателей на избирательные участки, завышения явки и сокрытие результирующих протоколов многими комиссиями.





Подписанты подчёркивают, что эти факты противоречат Избирательному кодексу и Конституции Беларуси, и поэтому выборы не должны быть признаны. Также они осудили жестокость силовиков по отношению к мирным демонстрантам и людям, не имеющим отношения к протестам. Помимо этого, в тексте выдвинуты требования:





прекратить насилие,





привлечь к ответственности виновных в избиениях и убийствах протестующих,





освободить политзаключённых и прекратить их преследование





и провести новые честные выборы.





К обращению уже присоединилось более 1400 человек, среди них даже выпускники 1965 года.