Архиепископ Кондрусевич назвал действия ОМОНовцев неадекватными и требует расследования
Неадекватные и противоправные действия сотрудников ОМОН на территории костела Святых Симеона и Елены должны быть расследованы, а виновные наказаны по закону заявил митрополит Кондрусевич.
Действия сотрудников правоохранительных органов, которые накануне вечером закрыли людей в Краном Костеле на площади Независимости, должны быть расследованы, заявил глава Конференции католических епископов Беларуси митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
Заявление митрополита в связи с инцидентом, который произошел на территории Красного костела вечером 26 августа опубликовано на сайте catholic.by.
В настоящее время глава белорусских католиков находится за границей, но, по его признанию, он с большой болью воспринял информацию о блокировки вооруженными бойцами ОМОНа входов и выходов в костеле.
Конституция дает людям право молиться, свободно заходя и выходя из храма, а создание преград для этого является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания, считает глава белорусских католиков.
Должно быть расследование
Архиепископ Кондрусевич поддержал протест, который высказал по поводу действий белорусских силовиков епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий, и также высказал решительный протест.
"Неадекватные и противоправные действия, которые имели место на территории костела Святых Симеона и Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законом РБ", ― говорится в заявлении митрополита Тадеуша Кондрусевича.
По его мнению, такие действия силовиков не способствуют снятию напряженности в обществе.
Накануне вечером во время акции протеста в связи с фальсификацией результатов президентских выборов, часть участников акции и несколько журналистов оказались заблокированы в Красном костеле.
Источник: sputnik.by
12:00 27/08/2020
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