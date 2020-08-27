+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Архиепископ Кондрусевич назвал действия ОМОНовцев неадекватными и требует расследования

Неадекватные и противоправные действия сотрудников ОМОН на территории костела Святых Симеона и Елены должны быть расследованы, а виновные наказаны по закону заявил митрополит Кондрусевич.

Архиепископ Кондрусевич назвал действия ОМОНовцев неадекватными и требует расследования
Действия сотрудников правоохранительных органов, которые накануне вечером закрыли людей в Краном Костеле на площади Независимости, должны быть расследованы, заявил глава Конференции католических епископов Беларуси митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Заявление митрополита в связи с инцидентом, который произошел на территории Красного костела вечером 26 августа опубликовано на сайте catholic.by. 



В настоящее время глава белорусских католиков находится за границей, но, по его признанию, он с большой болью воспринял информацию о блокировки вооруженными бойцами ОМОНа входов и выходов в костеле. 

Конституция дает людям право молиться, свободно заходя и выходя из храма, а создание преград для этого является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания, считает глава белорусских католиков.

Должно быть расследование

Архиепископ Кондрусевич поддержал протест, который высказал по поводу действий белорусских силовиков епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий, и также высказал решительный протест. 

"Неадекватные и противоправные действия, которые имели место на территории костела Святых Симеона и Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законом РБ", ― говорится в заявлении митрополита Тадеуша Кондрусевича.

По его мнению, такие действия силовиков не способствуют снятию напряженности в обществе.

Накануне вечером во время акции протеста в связи с фальсификацией результатов президентских выборов, часть участников акции и несколько журналистов оказались заблокированы в Красном костеле.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]