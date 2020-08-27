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Апогей безумия: Минздрав уволил директора РНПЦ "Кардиология" Александра Мрочека

Выдающийся белорусский кардиолог, ученый Александр Мрочек уволен с должности и директора РНПЦ "Кардиология"

Апогей безумия: Минздрав уволил директора РНПЦ "Кардиология" Александра Мрочека
Александр Мрочек, фото Sputnik.by
В последней новости на официальном сайте РНПЦ указано, что директор РНПЦ удостоен межгосударственной премии "Звезды Содружества". Утром в четверг Александр Мрочек находится на рабочем месте, по его словам, об увольнении он узнал накануне, приехав в ведомство лично, сообщает Sputnik.

"Это действительно правда. Вот так: одна новость о награждении, вторая – об увольнении. Причина – по инициативе нанимателя (Министерства здравоохранения Беларуси), больше комментариев и.о. министра особо не давал", – пояснил Мрочек.

Напомним, ранее медики центра выходили на акции против насилия. На вопрос о том, связывает ли Александр Геннадьевич свое увольнение с участием врачей в мероприятиях, он ответил: "Возможно, я не буду комментировать: мне так, во всяком случае, не говорилось". 

Он также подтвердил, что ранее у него все же был разговор о нежелательности причастности специалистов к подобным акциям.

"Сейчас, поскольку это все произошло неожиданно, я белорусский пенсионер. Предложений на трудоустройство у меня никаких нет", – рассказал Мрочек.

Александр Мрочек - выдающийся белорусский кардиолог, руководил РНПЦ "Кардиология" с 2008 года. Он заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор. 

Награжден медалью Франциска Скорины. 

Кто будет руководить центром вместо Мрочека, пока неизвестно.
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