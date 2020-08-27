







Робот, получивший название RoBeetle, весит 88 мг и для того, чтобы двигаться, он не нуждается в каких-либо других внешних источниках питания, таких как кабели или электромагнитные поля, пишет Futurism.





"Энергетическая плотность современных батарей настолько низка, что нам пришлось искать новые источники энергии. Мы сделали его таким легким и маленьким, потому что не полагаемся на батареи", ̶ сказал разработчик робота, Нестор Перес-Аранчибия из Университета Южной Калифорнии.





Как он работает?





Когда пары метанола сжигаются, крошечные проводки из никель-титанового сплава (искусственные мышцы робота) расширяются и сжимаются по мере остывания, позволяя тем самым RoBeetle двигаться вперед.