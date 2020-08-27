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Ректор ГрГУ пообещала не увольнять преподавателей и не отчислять студентов за политические взгляды

В главном корпусе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы состоялась встреча членов инициативной группы (из числа студентов, сотрудников и преподавателей) и ректора Ирины Китурко. Формат прошедшей встречи – открытый разговор «без купюр».


Начав диалог с ректором, студенты отметили, что желание сформировать сбор подписей и инициативную группу всецело исходит от них. Тем не менее инициативная группа не приемлет разделения по какому-либо принципу, и считает что все подписавшиеся под открытым обращением – одно академическое сообщество.

Принципиальная позиция инициативной группы: каждый участник самостоятельно и добровольно принимает участие в её работе.

Присутствующие задали Ирине Китурко  множество вопросов касательно ситуации, которая сложилась в стране после выборов. Наиболее острая тема: незаконные задержания и избиения белорусов во время мирных демонстраций, которые затронули в том числе студентов и сотрудников ГрГУ. Также члены инициативной группы спрашивали о ходе сбора подписей в стенах альма-матер в предвыборный период; о правомерности выборов; о конкретных шагах со стороны руководства для предотвращения насилия против студентов и сотрудников университета.

Студенты и преподаватели отметили: сегодня законы работают так, как это выгодно властям.

Отвечая на вопросы, ректор напомнила участникам диалога о миссии университета: "выявить, раскрыть и реализовать потенциал человека в пространстве межкультурного диалога". Ирина Китурко придерживалась позиции невмешательства университета в политику и отказалась высказать свое однозначное отношение к обстановке в стране. Отчетливо было сказано лишь о том, что ректор лично против насилия. Она уходила от прямых вопросов, многократно напоминая о том, какие условия созданы в университете для учебы студентов и работы преподавателей и других сотрудников.

Встреча закончилась тем, что члены инициативной группы передали ректору письменное требование за подписью более 2000 Купаловцев.

Ирина Китурко обещала рассмотреть документы и представить письменный ответ в ближайшее время. После этого ректор покинула встречу, отказавшись отвечать на оставшиеся у инициативной группы вопросы.

Тем не менее, ректор заявила о поддержке Купаловцев, пострадавших при задержания силовиками, а также пообещала не увольнять преподавателей и не отчислять студентов за политические взгляды. Она отметила, что все Купаловцы имеют право на собственную точку зрения.

Участники диалога предлагали руководству засвидетельствовать обещания в письменной форме – и получили отказ, пишет гродненский сайт  Блог s13.
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