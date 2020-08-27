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Букеровскую премию получила писательница из Нидерландов

Нидерландская писательница Марике Лукас Риневелд получила Международную Букеровскую премию за роман "Вечерний дискомфорт", став самым молодым лауреатом премии.



Победительницей Букеровской премии 2020 года стала 29-летняя писательница из Нидерландов Марике Лукас Риневелд, премия присуждена ей за книгу "Вечерний дискомфорт", сообщил сайт The Booker Prizes 26 августа.

Победителя премии объявил председатель жюри Тед Ходжкинсон, мероприятие транслировалось на страницах Букеровской премии в Facebook и YouTube. 

Приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов [1 млн 800 тыс. грн] будет разделен между автором книги и переводчицей Мишель Хатчисон, которая перевела произведение с нидерландского на английский язык.

"Вечерний дискомфорт" – дебютный роман Лукас Риневельд, он повествует о жизни девушки из консервативной христианской семьи. В Нидерландах книга стала бестселлером, получила премию ANV Debut Prize, сказано на официальном сайте премии.

29-летняя Риневелд – самый молодой лауреат Букеровской премии в ее истории.

Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает 50 тыс. фунтов стерлингов. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С 2005 года вручается Международная Букеровская премия за романы, переведенные на английский язык.
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