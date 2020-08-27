Как вести себя на допросе? Советы юристов

1. Договоритесь с адвокатом

Адвокат Михаил Кирилюк советует заранее заключить договор с адвокатом. Критерий необходимости защитника прост: «если вы об этом думаете, то, видимо, вам это нужно».





«Если вы дошли до того, что начинаете об этом думать, то, видимо, надо. Это [заключение договора. – Ред. Belsat.eu] бесплатно. Сам факт заключения договора не значит, что вы этому адвокату платите каждый месяц. Это значит лишь то, что если вы попали в какую-то ситуацию, вы можете рассчитывать на его помощь», – подчеркнул юрист.





Он добавил, что в Беларуси менее 3000 адвокатов, а пострадавших от последних действий милиции – 7000. Поэтому, по словам собеседника, у адвокатов в Беларуси сейчас горячее время, и лучше заключить договора сразу с двумя-тремя защитниками, чтобы подстраховать себя на случай занятости кого-то из адвокатов.

2. Выучите номер наизусть

Михаил Кирилюк советует выучить телефон адвоката наизусть.





«И если вас вызвали или привезли на допрос в Следственный комитет, первое, что вы говорите, – это согласие давать показания только в присутствии своего адвоката. «Вот его номер, давайте вызывайте его. И если он будет, я буду продолжать разговор». И больше ничего можно не говорить», – отметил юрист.





Адвокат подчеркнул, что человеку перед выдвижением обвинения должны дать возможность поговорить с адвокатом. Это право, говорит Михаил Кирилюк, тоже нужно использовать.





3. Не свидетельствуйте против себя

Юрист правозащитного центра «Весна» Влад Лабкович призывает помнить о том, что в статье 27 Конституции и в Уголовно-процессуальном кодексе Беларуси записано: человек имеет право не свидетельствовать против себя и своих близких. При этом от свидетеля будут требовать дачи показаний, так как отказ свидетеля от показаний также будет наказываться.





«Но на это надо говорить, что вы не уклоняетесь от дачи показаний, а просто не хотите отвечать на этот вопрос. И так можно не отвечать хоть на все вопросы. И не надо объяснять, почему вы считаете, что тот или иной ответ может нанести вред человеку или его близким. Он сам может для себя это все решить. Поэтому мы советуем всегда для того, чтобы не наговорить лишнего и не оговорить или себя, или других граждан, не сомневаться и пользоваться статьей 27-м», – заявил Влад Лабкович.









Он отметил, что в ходе допросов могут использоваться различные методики разговорить людей, особенно несведущих.





«Поэтому, чтобы все эти уловки не работали, следует пользоваться своим конституционным правом и не давать показаний, если человек считает, что они могут навредить ему или членам его семьи. Следователи годами изучают правила проведения допросов, которые постоянно совершенствуются. Это не только процессуальная процедура, но и психоэмоциональная. Поэтому самое существенное – не пытаться играть на поле следователя, имеющего опыт в допросах. Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше пользоваться своим конституционным правом.





Тем, кого задерживают за участие или организацию забастовок, правозащитник посоветовал помнить, что забастовка предусмотрена белорусским законодательством и является законным методом борьбы человека за свои права.

4. Запоминайте приметы

Михаил Кирилюк также дал совет на случай избиения задержанных представителями силовых органов. Безусловно, такие действия незаконны, но сопротивляться не стоит.





«Я не Рэмбо, не смогу разрушить стены тюрьмы и выскочить», – добавил адвокат.





При этом он посоветовал пытаться запомнить отличительные приметы тех, кто нарушает закон, чтобы «в последующем эти люди были найдены и были привлечены к ответственности, так как это тяжкое преступление». А если преступление происходит с помощью служебного положения, то это отягчает вину.



















