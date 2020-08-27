+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Епископ Касабуцкий назвал нарушением Конституции действия ОМОНа у костела а в центре Минска

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии епископ Юрий Касабуцкий выразил протест в связи с действиями ОМОНа на плщади Независимости в Минске.




Как сообщалось, ОМОН блокировал вход и выход из церкви Св. Симона и Святой Елены в Минске (Красная костел) вечером 26 августа, заперев там группу людей.

Иерарх предупреждает государственные органы Республики Беларусь и руководство правоохранительных органов о недопустимости и незаконности подобных действий.

По его словам, подобные действия ОМОНа противоречит праву граждан на свободу совести и религии, гарантированному Конституцией Республики Беларусь, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человека и Бога.

Протест генерального викария Минско-Могилевской архиепископии епископа Юрия Касабуцкого поддерживает епископский викарий г. Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. Иерархи надеются, что подобных действий правоохранительных органов на территории святынь больше не повторится.

Вчера ОМОН задержал 14 человек на площади Независимости в Минске.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]