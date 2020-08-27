Ее проект "Между правом и стыдом", посвященный женщинам, сделавшим аборты, в этом году занял второе место в номинации "Портреты" на главной фотопремии мира — World Press Photo.





"Я не могу понять, как моя газета продолжает публиковать статьи о ценах на помидоры и другие овощи на рынке, но игнорирует истории с Окрестина", — объяснила Татьяна причины своего ухода.



