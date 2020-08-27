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А1 восстановил в полном объеме доступ к мобильному интернету. Как будет дальше?

Оператор А1 сообщает о восстановлении предоставления услуги мобильного интернета в полном объеме.

"По состоянию на 21:50 услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме. При этом в связи с действиями уполномоченных государственных органов также недоступной в период с 20:50 до 21:00 была и фиксированная связь А1", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании.

Ранее мобильный оператор А1 предупредил об ухудшении качества интернета по требованию госорганов.

"По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20.40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета", - говорилось в сообщении.

Компания предупредила, что "исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги".
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