"По состоянию на 21:50 услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме. При этом в связи с действиями уполномоченных государственных органов также недоступной в период с 20:50 до 21:00 была и фиксированная связь А1", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании.





Ранее мобильный оператор А1 предупредил об ухудшении качества интернета по требованию госорганов.





"По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20.40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета", - говорилось в сообщении.





Компания предупредила, что "исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги".



