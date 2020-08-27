Ограничительные меры ввели против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-го Центрального НИИ в Кирове, Сергеевом Посаде и Екатеринбурге, а также подчиненному правительству государственному НИИ органической химии и технологии. Все сотрудничают с Министерством обороны России. В некоторых, в частности 48-м НИИ, проверяли российскую вакцину от COVID-19, сообщают РИА Новости





Согласно документу, санкции заключаются в ограничении на экспорт, реэкспорт и передачу товаров, которые представляют риски для нацбезопасности США.





Что известно о российской вакцине от COVID-19?





Издание Bloomberg писало, что в России чиновники и олигархи раньше других получили экспериментальную вакцину от COVID-19. Хотя ее безопасность и эффективность доказана не была.





В США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19. В частности, главный инфекционист страны указал на то, что Москва так и не закончила все этапы клинических испытаний.





Журнал Science заметил, что Россия нескоро сможет пользоваться своей вакциной. Ведь сама знает, что ее вакцина еще не готова. Об этом свидетельствуют регистрационные документы самого препарата, которыми хвастался Путин.



