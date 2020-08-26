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А1 предупредил об ухудшении качества мобильного интернета в Минске «по требованию госорганов»

А1 предупредил, что по распоряжению государственных органов пропускная способность мобильного интернета в Минске будет снижена. Сообщение об этом 42.TUT.BY предоставили в компании.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 26 августа с 20.40 на территории Минска будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Результатом исполнения данного требования станет существенное ухудшение качества сервиса передачи данных или временная недоступность услуги», — сообщается в социальных сетях компании.

«А1 сообщит о восстановлении корректного доступа к услугам мобильного интернета сразу же, как это станет возможным», — добавляют представители оператора.

Сообщений об ухудшении качества доступа в Сеть в Минске по мобильному интернету от других операторов — МТС и life:) — пока не поступало. Впрочем, по словам абонентов этих компаний, выйти в Сеть у них не получается.

«По состоянию на 21.50 услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме. При этом в связи с действиями уполномоченных государственных органов также недоступной в период с 20.50 до 21.00 была и фиксированная связь А1», — добавили в А1.
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