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Звукорежиссеры Соколовский и Галанов, которые включали песню "Перемен" в сквере, уехали в Литву

Звукорежиссеры Влад Соколовский и Кирилл Галанов, которые 6 августа включили песню «Перемен» на празднике в Киевском сквере и получили за это 10 суток административного ареста, уехали из Беларуси. Сейчас они находятся в Литве.


«Посольство Литвы предложило нам помощь 6 августа сразу после происшествия. Когда нас выпустили из ЦИП, посольство снова с нами связалось. Мы решили воспользоваться предложенной помощью», — сказал Соколовский в комментарии delfi.lt.

В Литву Влад и Кирилл прибыли 22 августа. Накануне, 21-го числа, Влада Соколовского доставили в центральный аппарат МВД. Как сообщала пресс-служба ведомства, «с ним побеседовали, и он убыл».

Кирилл Галанов и Влад Соколовский стали известны после того, как 6 августа в Киевском сквере включили песню «Перемен». В тот день на площадке, которая была выделена для проведения агитационных митингов, проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования. В конце мероприятия они включили песню Цоя.

В тот же вечер молодых людей задержали. 7 августа над ними состоялся суд, который назначил им по 10 суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства.

Половину этого срока Влад Соколовский провел в карцере. Кирилл Галанов провел в одиночной камере три дня.
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