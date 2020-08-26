



«Посольство Литвы предложило нам помощь 6 августа сразу после происшествия. Когда нас выпустили из ЦИП, посольство снова с нами связалось. Мы решили воспользоваться предложенной помощью», — сказал Соколовский в комментарии delfi.lt





В Литву Влад и Кирилл прибыли 22 августа. Накануне, 21-го числа, Влада Соколовского доставили в центральный аппарат МВД. Как сообщала пресс-служба ведомства, «с ним побеседовали, и он убыл».





Кирилл Галанов и Влад Соколовский стали известны после того, как 6 августа в Киевском сквере включили песню «Перемен». В тот день на площадке, которая была выделена для проведения агитационных митингов, проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования. В конце мероприятия они включили песню Цоя.





В тот же вечер молодых людей задержали. 7 августа над ними состоялся суд, который назначил им по 10 суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства.





Половину этого срока Влад Соколовский провел в карцере. Кирилл Галанов провел в одиночной камере три дня.



