



Даже ребёнок знает о существовании Конституция, но, увы, не каждый взрослый знает, о чём там написано, пишут "Сильные новости"





В наше время не знать свои права опасно, так как есть большая вероятность быть обманутым или незаконно использованным в определённых целях. Как бы прискорбно ни звучало, но большинство людей даже не читают документы, которые подписывают, а многие из тех, кто читает, забывают о написанном мелким шрифтом. Без знания законов, своих прав и обязанностей в современном обществе люди уязвимы и абсолютно не защищены — такова реальность. Конечно, есть юристы, но не у каждого белоруса найдутся деньги для оплаты труда такого специалиста.





Бюджетники, особенно представители сферы образования, уже давно привыкли, по большей части бесплатно и в нерабочее время, выполнять работу, несвязанную с их профессиональной деятельностью. Так, например, учителей и воспитателей заставляют полоть клумбы на территории учреждения образования, делать ремонт класса, группы или игрового участка в детском саду. Педагогами можно легко манипулировать, так как для них это не ново.





На данный момент в нашей стране актуально новое «развлечение» — так называемые «митинги за Беларусь», куда в «добровольно-принудительном» порядке отправляют бюджетников. Бесспорно, есть те, кто ходит на подобные мероприятия добровольно, за отгул или особые бонусы. Однако не редки случаи, когда горожанам угрожают увольнением за отказ.













Если вас заставляют участвовать в митинге под угрозой увольнения, самое время задуматься, насколько это законно и как можно себя защитить. Гомельские юристы сайта Redsale.by рассказали, как сохранить своё достоинство и работу, ссылаясь на Конституцию Республики Беларусь. Советы будут полезны не только учителям, но и представителям других профессий, работающих в государственных учреждениях.





Во-первых, любой митинг предполагает выражение определённого мнения, убеждений, позиции «за» или «против». Согласно статье 33 Конституции РБ, вы имеете полное право на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение и не можете быть принуждены к выражению своих убеждений или отказа от них. Поэтому работодатель или любое другое лицо, принуждая к участию в митинге и выражению таким образом определённой позиции, разделяете вы её или нет, нарушает Конституцию и ваши права.





Во-вторых, согласно 35 статье Конституции РБ, государством гарантируется свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан РБ. Порядок проведения таких мероприятий определяется законом — вот как раз здесь собака и зарыта.





Дело в том, что подобные мероприятия могут быть санкционированными и несанкционированными. Организация санкционированного митинга — процедура зачастую не из лёгких и не из быстрых. За участие в несанкционированном массовом мероприятии вы можете быть привлечены к административной ответственности: штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест. Поэтому вы можете требовать у принуждающего доказательства, что митинг санкционированный. В случае, если таковые не будут предоставлены, откажитесь от участия, ссылаясь на то, что вы законопослушный гражданин и рисковать своей репутацией не будете.





В случае, если доказательства вы всё-таки получите, смотрите пункт 1.





Согласно статье 43 Конституции РБ, трудящиеся имеют право на отдых, которое обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов. Таким образом, если вы работаете 5 дней в неделю по 8 часов, а вас принуждают идти на митинг в нерабочее время, то можно отказаться, так как нарушается как раз это ваше право на отдых.





Выше мы не просто так упомянули склонность людей подписывать договоры и контракты, не читая их. Дело в том, что у любого работника есть договор и должностная инструкция, в которых, кроме прав, прописаны и обязанности работника. Но зачастую в инструкции, кроме перечисления основных обязанностей, может быть закреплена такая формулировка как «и иные обязанности», то есть, размыто. Это значит, что, ссылаясь на эту формулировку, вас спокойно могут заставить пойти на тот же самый митинг.





Но не отчаивайтесь, и из этой ситуации есть выход. Единственным законным вариантом привлечь вас на митинг в этом случае является оформление сверхурочных работ, то есть по сути работник выполняет обязанности в свое свободное время. Важно, что для привлечения к сверхурочным работам необходимо согласие сотрудника. Соответственно, это всё оформляется приказом и оплачивается. Получается, что в данном случае вас не то, что не могут уволить, но и обязаны заплатить.





Если вы использовали советы юристов, но избежать увольнения так и не удалось, значит, следует обратиться в суд или предать ситуацию огласке в СМИ. Для этого рекомендуем иметь такие доказательства, как диктофонная запись или видео разговора.