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Один рабочий погиб, второй — в больнице. Стали известны подробности трагедии на «Гомельдреве»

Вчера вечером на территории «Гомельдрева» погиб слесарь. Выяснилось, что есть еще и пострадавший сантехник.


Как рассказали в Следственном комитете, мужчина спустился в технологический колодец, чтобы перекрыть подачу воды в трубе. Внезапно ему стало плохо и он потерял сознание. На помощь коллеге отправился сантехник, которого на веревке спустили в колодец. Но и ему стало плохо, его вытащили из колодца и госпитализировали, пишут «Сильные Новости».

Когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и вытащили 58-летнего слесаря, он был уже мертв.

Проводится проверка.
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