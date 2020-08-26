



Как рассказали в Следственном комитете, мужчина спустился в технологический колодец, чтобы перекрыть подачу воды в трубе. Внезапно ему стало плохо и он потерял сознание. На помощь коллеге отправился сантехник, которого на веревке спустили в колодец. Но и ему стало плохо, его вытащили из колодца и госпитализировали, пишут «Сильные Новости»





Когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и вытащили 58-летнего слесаря, он был уже мертв.





Проводится проверка.