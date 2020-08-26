Один рабочий погиб, второй — в больнице. Стали известны подробности трагедии на «Гомельдреве»
Вчера вечером на территории «Гомельдрева» погиб слесарь. Выяснилось, что есть еще и пострадавший сантехник.
Как рассказали в Следственном комитете, мужчина спустился в технологический колодец, чтобы перекрыть подачу воды в трубе. Внезапно ему стало плохо и он потерял сознание. На помощь коллеге отправился сантехник, которого на веревке спустили в колодец. Но и ему стало плохо, его вытащили из колодца и госпитализировали, пишут «Сильные Новости».
Когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и вытащили 58-летнего слесаря, он был уже мертв.
Проводится проверка.
18:47 26/08/2020
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