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Украина закрывает въезд для большинства иностранных граждан до 28 сентября

«РБК-Украина» сообщает со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, что с 29 августа до 28 сентября украинские власти запрещают въезд в страну иностранным гражданам.




Это не будет касаться тех, у кого есть вид на жительство в Украине.
Также планируется изменить порядок проезда через КПП на линии с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а также с Крымом.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский выступил за смягчение режима въезда для белорусских граждан в Украину. До этого заявления крупнейшие IT-компании Беларуси начали рассматривать релокацию офисов в Киев или Вильнюс.

Погранслужба Украины со своей стороны сообщает, что под запрет не подпадают дипломаты, водители грузового транспорта, культурные деятели (прибывшие по официальному приглашению), транзитные пассажиры и некоторые другие категории.
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