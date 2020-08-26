











Это не будет касаться тех, у кого есть вид на жительство в Украине.

Также планируется изменить порядок проезда через КПП на линии с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а также с Крымом.





Как сообщалось, президент Владимир Зеленский выступил за смягчение режима въезда для белорусских граждан в Украину. До этого заявления крупнейшие IT-компании Беларуси начали рассматривать релокацию офисов в Киев или Вильнюс.





Погранслужба Украины со своей стороны сообщает, что под запрет не подпадают дипломаты, водители грузового транспорта, культурные деятели (прибывшие по официальному приглашению), транзитные пассажиры и некоторые другие категории.