Украина закрывает въезд для большинства иностранных граждан до 28 сентября
«РБК-Украина» сообщает со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, что с 29 августа до 28 сентября украинские власти запрещают въезд в страну иностранным гражданам.
Это не будет касаться тех, у кого есть вид на жительство в Украине.
Также планируется изменить порядок проезда через КПП на линии с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а также с Крымом.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский выступил за смягчение режима въезда для белорусских граждан в Украину. До этого заявления крупнейшие IT-компании Беларуси начали рассматривать релокацию офисов в Киев или Вильнюс.
Погранслужба Украины со своей стороны сообщает, что под запрет не подпадают дипломаты, водители грузового транспорта, культурные деятели (прибывшие по официальному приглашению), транзитные пассажиры и некоторые другие категории.
16:27 26/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение