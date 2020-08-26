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В редакцию "КП в Беларуси" заявился Госконтроль

В белорусскую «Комсомолку» пришел госконтроль — проверяют служебные компьютеры администрации.

— Это совместная проверка Госконтроля и налоговой — пришло 6 человек. Внеплановая, причин нам не объяснили, — сказала Наталья Галезник, генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС».

Представители КГК сообщили, что проверка продлится до 6 октября, сообщает tutby_official

Напомним, ранее Белорусский Дом печати отказался печатать газету из-за "сломанного" станка
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