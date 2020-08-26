



Организатором петиции стала группа сотрудников, учащихся и выпускников этого престижного российского университета.





Алексей Гусев рассказал « Один из организаторов петиции, доцент исторического факультета МГУрассказал « Новой газете », что помимо петиции, сотрудники МГУ написали обращение к ученому совету и ректору МГУ, которое подписали почти тысяча сотрудников и выпускников факультета.





«Мы как члены профсоюза всегда внимательно следим за тем что происходит не только в нашей стране, но и в других странах, поскольку профсоюзное движение носит международный характер. Сейчас не только мы, но и многие неравнодушные люди следят за трагическими событиями, которые происходят в Беларуси. Мы не можем на это не реагировать», — заявил Гусев.





Он добавил, что власть Лукашенко «подавляет массовые мирные протестные выступления за демократию, за свободные выборы и за базовые права и свободы человека».





Доцент отметил, что белорусские ученые из Академии наук также выходят на митинги и протесты в поддержку демократичесих требований оппозиции.





«Лукашенко в 1996 было присвоено Ученым советом МГУ звание "почетный профессор". Когда это звание присваивается, то люди, кому оно присваивается, торжественно обещают посвятить жизнь науке, образованию, делу мира и прогресса. То, что Лукашенко сейчас делает в Беларуси, совершенно не вяжется с этими торжественными обещаниями и со статусом почетного профессора МГУ», — заявил Гусев.





Он добавил, что сотрудникам МГУ дорога репутация университета и что «сохранение в реестре почетных профессоров такого одиозного персонажа, как бывшего президента Беларуси Лукашенко, подрывает репутацию университета», — добавил доцент.





Напомним, после голосования на президентских выборах в Беларуси, которое прошло 9 августа, в стране начались массовые протесты. Сотрудники силовых ведомств применяли против участников акций водометы, светошумовые гранаты и резиновые пути.





Были задержаны около семи тысяч человек, они рассказывали, что силовики их избивали и издевались над ними.