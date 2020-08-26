В Беларуси зафиксирован резкий скачок новых случаев коронавируса
Медицинское ведомство опубликовало информацию, актуальную на 26 августа.
На сегодняшний день выздоровели и выписаны 69 378 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 70 974 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 487 902 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 657 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией, пятеро из них - за прошедшие сутки.
Таким образом, за последние сутки зарегистрировано 247 новых случаев коронавируса. Сутками ранее сообщалось о 82 новых заболевших.
16:10 26/08/2020
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