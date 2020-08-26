+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Беларуси зафиксирован резкий скачок новых случаев коронавируса

Медицинское ведомство опубликовало информацию, актуальную на 26 августа.


 
На сегодняшний день выздоровели и выписаны 69 378 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 70 974 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 487 902 теста. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 657 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией, пятеро из них - за прошедшие сутки.
 
Таким образом, за последние сутки зарегистрировано 247 новых случаев коронавируса. Сутками ранее сообщалось о 82 новых заболевших.
Blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]