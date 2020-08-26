В Беларуси зафиксирован резкий скачок новых случаев коронавируса





На сегодняшний день выздоровели и выписаны 69 378 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 70 974 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 487 902 теста.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 657 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией, пятеро из них - за прошедшие сутки.

Таким образом, за последние сутки зарегистрировано 247 новых случаев коронавируса. Сутками ранее сообщалось о 82 новых заболевших.