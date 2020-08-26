– Как думаете, митрополит Павел сам наконец-то выпросил перевод в родную Россию или это белорусские власти его выпроводили?





– Хотя официальная версия говорит о желании самого Павла, но я думаю, это белорусские власти постарались. Слишком уж момент неподходящий для такой перестановки.





Митрополит Павел хоть и был провластным, но после жестоких действий в отношении протестующих внутри него что-то дрогнуло, в словах и действиях появились человеческие нотки.





Он посетил раненых во время разгона протестов, призвал остановить насилие, некоторое время примирительно выступал, не становясь явно на сторону руководства страны.





– Комментируя «Нашай Ніве» отставку митрополита Павла, Федор Повный сказал одну фразу: «Молился об этом». Как можно объяснить его слова?





– У них были очень напряженные отношения. Федор Повный близок к Александру Лукашенко, и, может быть, тот хотел, чтобы Повный встал во главе БПЦ. Но по канонам он пока не может занять место митрополита.





Кроме того, митрополита Павла прислали из России в Беларусь, не учтя мнение Лукашенко. Вероятно, назначение Павла шло в одном пакете с очередным траншем финансовой помощи.





По некоторой информации митрополит Павел пытался проводить против Повного кампанию: говорят, хотел чуть ли не посадить его. Помните суд в отношении бывшего руководителя издательства Белорусского Экзархата по делу о хищениях?





Похожий сценарий Павел хотел повторить с Повным. Но за ним же стоит сам Лукашенко, поэтому митрополита на самом высоком уровне одернули.





Все знали, чтобы между ними была напряженность и вражда. Поэтому понятно, почему Повный радуется отставке Павла. Кроме того, наверное, надеется, что ему расчищается дорога к митрополитству.









– При этом бывший митрополит Павел жил по приглашению Лукашенко в его резиденции в Дроздах.





– Оба они понимали, что ссорится невыгодно. С жильем у Павла ведь какая история произошла? Когда он приехал, оказалось, что ему негде жить. Предыдущий митрополит Филарет обосновался в Епархиальном управлении на улице Освобождения, где ему оставили покои.





Сначала Павла поселили в Доме милосердия, где командует Повный. Но долго он там не выдержал. Как ни смешно, говорят, Повный выставил ему приличный счет, что также послужило одной из причин вражды между ними.





Павел был возмущен, переехал в другую гостиницу. Видя это все, власти предложили ему жить в Дроздах в гостевом домике. Это не значит, что они с Лукашенко вечера вместе проводили.





– Что скажете о епископе Борисовском и Марьиногорском Вениамине, ставшем главой БПЦ?





– Вениамин – фигура сама по себе достаточно слабая, возможно, даже проходная. Он не самый маститый епископ в стране. Возможно, готовится место для Повного.