Власть уничтожает Купаловский театр - уволены 58 актеров и сотрудников
Из Купаловского театра уволены 58 человек - актеры и сотрудники театра.
Напомним, ранее был уволен генеральный директор театра Павел Латушко, который поддержал мирные протесты и, как и большинство граждана нашей страны потребовал отставки Лукашенко и новых выборов.
В знак протеста против увольнения Латушко заявления на увольнение написал весь коллектив театра. Однако актеров отправили на "простой". С чем связано нынешнее увольнение и почему уволена лишь часть сотрудников, и другие подробности пока неизвестны.
"Белорусский партизан"
15:30 26/08/2020
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