Напомним, ранее был уволен генеральный директор театра Павел Латушко, который поддержал мирные протесты и, как и большинство граждана нашей страны потребовал отставки Лукашенко и новых выборов.





В знак протеста против увольнения Латушко заявления на увольнение написал весь коллектив театра. Однако актеров отправили на "простой". С чем связано нынешнее увольнение и почему уволена лишь часть сотрудников, и другие подробности пока неизвестны.