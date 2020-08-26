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Белпочта сорвала отправку подписчикам номера "Народной Воли"

Редакция газеты "Народная Воля" подготовила очередной номер, его напечатали в московской типографии и привезли в Беларусь.

Вчера номер отдали в экспедицию, на «Белпочту». Ожидалось, что сегодня газета появится в киосках и у подписчиков. Но этого не произошло.

"Белпочта" объясняет это тем, что редакция поздно сдала номер, поэтому газета не дошла до подписчиков по ее вине.

"Мы сегодня решаем вопрос, чтобы доставлять газету в срок. Мы настаиваем на том, чтобы номер отправили подписчикам, так как они за это заплатили. Не мы создали эту ситуацию, ситуацию создала власть и Белорусский Дом печати”, — рассказала пресс-службе БАЖ Марина Коктыш, заместитель редактора “Народной Воли”.

Редакция будет предъявлять юридические претензии к "Белпочте".
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