В 29-ую годовщину со дня официального объявления о независимости в Беларуси прошел 17-й день протестов после выборов.





Несколько тысяч человек собрались около Красного костела вечером 25 августа. Вечерние сборы с песнями и танцами под бело-красно-белыми флагами на площади Независимости уже становятся традицией. И судя по тому, что одна из фраз, которую скандируют протестующие, - «Кожны дзень», традиция не планирует прерываться, пишет kp.by





Фраз становится больше с каждым днем. И по ним можно отслеживать хронологию послевыборных событий. Кроме привычных «Верым! Можам! Пераможам!» и «Жыве Беларусь», после первой смерти на протесте, которую подтвердили в милиции, люди стали скандировать «Не забудем, не простим!».





После провластного митинга, на котором люди кричали «За батьку!», а слышалось это как «Собачку!», на протестах теперь иногда кричат «Со-ба-чку» и посвящают «собачке» плакаты.





«Мы пришли бесплатно!» - ответ на высказывания Лукашенко и министра МВД о том, что тем, кто собирается на протесты, платят деньги.





«Это наш город!» - заводит молодая женщина в красном платье, и толпа подхватывает этот лозунг. А происходит это в ответ на звуки из громкоговорителей. Последние несколько дней на протестных акциях много раз повторяют, что мероприятие несанкционировано, а еще неожиданно включают музыку.





- Убедительная просьба разойтись. В случае невыполнения законных требований вы будете привлечены к установленной ответственности. Не провоцируйте насильных действий. Не вынуждайте применять физическую силу и специальные средства. Просьба разойтись, - такую запись включают уже несколько дней.





Похожее говорят и милиционеры с рупорами.





Высказывания из громкоговорителей заглушают лозунгами протестующие. Противостояние становится заметнее даже в музыкальных вкусах. В выходные из громкоговорителей начала играть советская музыка. Например, из «Семнадцати мгновений весны». Такой вот принудительный аудио-кинематографический ликбез





На мероприятии 25 августа музыка тоже играла, но слышно было плохо, потому что у протестующих свои колонки, из которых звучали «Муры», а потом «Воины света» Сергея Михалка.





- О, Михалку же дали орден, - после первых аккордов обсуждают девушки с флагами на плечах то, что Сергей стал заслуженным артистом Украины.





На улице во время акции идет неслабый дождь. Люди предлагают друг другу стать под зонты, надевают пакет на колонку, из которой играл Михалок.





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Время от времени кто-нибудь с громким голосом кричит:





- Наркоманы здесь?





- Дааа! - подхватывает площадь, иронизируя над высказываниями властей о том, кто выходит на площадь.





- Проститутки?





- Здесь!





- Овцы?





- Есть!





- Из Литвы все приехали?





- Да-а!





- Из Польши?





- Мы! - отвечают те же люди.





- США?





- Здесь!





На площади выступали политик Юрий Губаревич, музыканты Андрусь Такиданг и Петр Клюев, 83-летний поэт Ян Гриб, бывшие депутаты Верховного совета: Леонид Борщевский, Петр Садовский.









И пожилая женщина, имени которой не назвали. Ей аплодировали не меньше чем известным людям.





- В это воскресенье около Дворца спорта я увидела бабушку, которую и сегодня увидела здесь. Подарила ей цветы и спросила, может быть ей нужно чем-то помочь? - представили женщину и передали ей микрофон.





К микрофону подошла пожилая женщина.





- Дорогой мой народ, я вас очень люблю. И хожу только ради вас сюда. Когда узнала, что так людей калечили, плакала две ночи и не могла прийти в себя. Я хожу с мая месяца. Я так волнуюсь, не могу, - женщина подбирает слова, ее поддерживают аплодисментами и криками «Дзякуй!». - Я не хочу быть героиней, хочу только чтобы вы обязательно дошли до победы. И я увидела эту победу и радовалась за вас всех.





- Обещаем! Обещаем! Обещаем! - скандируют люди.