Из гродненского магазина «Адметнасць» изъяли бело-красно-белые флаги и список избирательных участков
Обыск в магазине сувениров и товаров с белорусской символикой «Адметнасць» длился около двух часов. Он был связан с уголовным делом по статье 342 УК Беларуси — Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. В результате обыска из магазина изъяли бело-красно-белые флаги, браслеты и список избирательных участков, по которым есть сведения об итогах голосования на выборах президента.
Сергей Веремеенко, владелец магазина "Адметнасць"
«Они сами говорили: „Что мы будем конфисковывать, не знаю, есть ли что запрещенное?“, — рассказал Сергей. — А я не знаю, что они считают запрещенным. Могут ли быть запрещенными ножнички, которые лежат — ведь это может быть холодное оружие. Запрещенными оказались флаги — наша продукция».
Изъяли 27 больших флагов из ткани, 44 браслета из натуральной кожи бело-красно-белой расцветки, 12 маленьких бумажных флажков с пластиковыми флагштоками и 44 — без них. Также изъяли бумаги: «Декларацию политических партий по выходу из политического кризиса» от 13 августа 2020 года и перечень избирательных участков, на которых удалось собрать свидетельства об итогах голосования. «На них или победила Тихановская, или Тихановская и Лукашенко выходили во второй тур», — уточнил Сергей.
11:50 26/08/2020
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