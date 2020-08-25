



Сергей Веремеенко, владелец магазина "Адметнасць"









«Они сами говорили: „Что мы будем конфисковывать, не знаю, есть ли что запрещенное?“, — рассказал Сергей. — А я не знаю, что они считают запрещенным. Могут ли быть запрещенными ножнички, которые лежат — ведь это может быть холодное оружие. Запрещенными оказались флаги — наша продукция».





Изъяли 27 больших флагов из ткани, 44 браслета из натуральной кожи бело-красно-белой расцветки, 12 маленьких бумажных флажков с пластиковыми флагштоками и 44 — без них. Также изъяли бумаги: «Декларацию политических партий по выходу из политического кризиса» от 13 августа 2020 года и перечень избирательных участков, на которых удалось собрать свидетельства об итогах голосования. «На них или победила Тихановская, или Тихановская и Лукашенко выходили во второй тур», — уточнил Сергей.