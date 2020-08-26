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Польша и Литва упрощают въезд для белорусов. Кто может ехать?

В Польше и Литве заявили об упрощении въезда для белорусов, несмотря на ограничения по COVID-19.

Польша и Литва упрощают въезд для белорусов. Кто может ехать?
Литва, например, из-за ситуации после выборов разрешила въезд белорусам, которые едут с «особыми гуманитарными политическими целями». Так кому можно в соседние страны? Выяснял TUT.BY

По особым гуманитарным причинам в Литву могут въехать жертвы репрессий

Границы стран Евросоюза для большинства белорусов по-прежнему закрыты из-за ситуации с COVID-19. Чтобы страна сняла для белорусов запрет на въезд, нужно соблюдение нескольких принципов:

- за последние 14 дней число новых случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей должно равняться или быть ниже среднего показателя по ЕС;

- положительная динамика: количество новых случаев по сравнению с предыдущими двумя неделями снижается или остается прежним;

- общая оценка реакции страны на распространение коронавирусной инфекции, в том числе тестирование, выявление контактов, лечение, отчетность, а также достоверность этой информации. Отчет Представительства ЕС по этим аспектам должен учитываться при формировании решения.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 25 августа средний показатель по новым случаям COVID-19 в ЕС равнялся примерно 40,3 на 100 тысяч жителей.

По статистике Минздрава, на эту же дату за последние 14 дней в Беларуси зарегистрировано 1625 новых случаев COVID-19. В пересчете на 100 тысяч населения это примерно 17,1 нового случая, то есть примерно в два раза меньше, чем в ЕС. Однако пока по этому принципу границы нам не открыли.

Тем не менее из-за ситуации в Беларуси после выборов правительство Литвы утвердило предложение, согласно которому белорусы смогут въехать на территорию Литвы, несмотря на все ограничения по COVID-19, но с «особыми гуманитарными политическими целями».

 — С учетом выводов о положении в Беларуси нашей рабочей группы по оценке ситуации с национальной безопасностью жителям этой страны по специальному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми гуманитарными политическими целями, — разъяснила глава МВД Литвы Рита Тамашюнене.

В посольстве Литвы в Беларуси TUT.BY объяснили, что запросы граждан для въезда на территорию Литвы по гуманитарным целям рассматриваются индивидуально, решения принимаются при наличии обоснованной информации, подтверждающей цель поездки. 

В качестве примера, кто может въехать по таким гуманитарным целям, в посольстве привели людей, пострадавших во время массовых задержаний, которые едут с целью лечения и реабилитации.

В МВД Литвы TUT.BY пояснили, что разрешения на въезд по особым гуманитарным причинам в нынешней политической ситуации могут быть выданы жертвам репрессий или преследующимся гражданам Беларуси, активным членам оппозиции.

— Граждане Беларуси, желающие въехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обратиться в посольство Литвы для получения шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины, — пояснил TUT.BY глава отдела стратегический коммуникаций МВД Литвы Миндаугас Баярунас. — Помимо прочего, граждане Беларуси могут приехать в Литву и подать заявление о предоставлении убежища, если они чувствуют, что их преследуют или существует реальная угроза их безопасности и жизни.

Убежище в Литве предоставляется в соответствии с законом «О правовом статусе иностранцев». Иностранцы могут подавать ходатайства о предоставлении убежища в пункте пограничного контроля или на территории Литвы (в Государственную пограничную службу или Департамент миграции).


Из-за ситуации с COVID-19 в Литву помимо людей с «особыми гуманитарными политическими целями», могут въехать те, у кого есть национальные визы, и еще несколько категорий граждан:

- члены экипажей, занимающихся международными коммерческими перевозками или осуществляющие международные коммерческие перевозки любыми видами транспорта;

- члены семей (родители, дети, супруги, опекуны) граждан Литвы и иностранцев, имеющих постоянный вид на жительство в Литве;

- профессиональные спортсмены, профессиональные специалисты в области спорта и физической активности, профессиональные инструкторы по спорту и физической активности и члены их семей, прибывающие в Литву с разрешения министра образования, науки и спорта для подготовки и участия в спортивных соревнованиях;

- деятели искусства, прибывающие в Литву с разрешения министра культуры для участия в профессиональных художественных мероприятиях и обслуживающий их персонал;

- журналисты, прибывающие в Литву с разрешения министра иностранных дел.

В других исключительных случаях, когда иностранцам разрешается въезжать в Литву с отдельного разрешения министра соответствующей области и их въезд утверждается правительством.

Польша хочет упростить въезд для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также высказался о намерении упростить для белорусов въезд в страну. Советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек отметил, что пока каких-то рекомендаций, какие конкретно категории граждан попадут под упрощенный въезд, они не получали.

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что белорусы, приезжающие в Польшу, очень помогают польской экономике независимо от того, студенты это или рабочие. Он добавил, что упрощенный въезд будет предоставлен в том числе для желающих обучаться в польских вузах. Еще есть время, чтобы приступить к занятиям с 1 октября.


Сейчас из-за ситуации с COVID-19 въехать в Польшу могут только белорусы, которые там работают и имеют разрешение на это, заявление о том, что выполняют эту работу или разрешение на сезонную работу, которое внесено в реестр. 

Также имеют право въезжать студенты, которые учатся в Польше, водители-международники и те, у кого есть карта поляка.
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