+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Кыргызстан разрешил въезд для белорусов

Кыргызстан разрешил въезд гражданам Беларуси и еще тридцати стран, сообщает РИА Новости.



Отмечается, что это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах. В полный список вошли Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркмения, Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, КНР, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт и Япония.

В марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса Киргизия запретила въезд в страну гражданам иностранных государств, за исключением дипломатов и членов официальных делегаций.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]