Кыргызстан разрешил въезд для белорусов









Отмечается, что это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах. В полный список вошли Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркмения, Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, КНР, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт и Япония.





В марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса Киргизия запретила въезд в страну гражданам иностранных государств, за исключением дипломатов и членов официальных делегаций.