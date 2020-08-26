"Комсомольская правда в Беларуси" стала печататься в России





Как рассказала marketing.by генеральный директор ЗАО "БелКП-ПРЕСС" Наталья Галезник, сейчас продолжаются переговоры с "Домом печати", а текущие тиражи пока печатаются в России.





За ненапечатанные номера редакция выставила претензии "Дому печати" в соответствии с законодательством.





118482597_2718163051616660_5473975157805117042_o.jpg

Сейчас купить вышедшие номера газет можно в розничной точке редакции за наличный и безналичный расчет по адресу Минску, ул Платонова, 1 Б, 1 подъезд, 4 этаж. Редакция работает с понедельника по пятницу с 8 до 18 (тел/вайбер для справок и предзаказов +375 29 6400 155, городские телефоны 8(017)399 90 74; 8(017)399 68 72).





Кроме того, редакция обращается ко всем, кто занимается продажей прессы, но до этого не продавал "Комсомольскую правду в Беларуси": издание готово в кратчайшие сроки заключить договоры.