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"Комсомольская правда в Беларуси" стала печататься в России

"Комсомольская правда в Беларуси" на прошлой неделе не смогла отпечатать номера за 18, 20, 21 и 22 августа - почему-то в "Доме печати" происходила либо поломка печатной машины, либо заканчивались необходимые для печати материалы.


Как рассказала marketing.by генеральный директор ЗАО "БелКП-ПРЕСС" Наталья Галезник, сейчас продолжаются переговоры с "Домом печати", а текущие тиражи пока печатаются в России.

За ненапечатанные номера редакция выставила претензии "Дому печати" в соответствии с законодательством.

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Сейчас купить вышедшие номера газет можно в розничной точке редакции за наличный и безналичный расчет по адресу Минску, ул Платонова, 1 Б, 1 подъезд, 4 этаж. Редакция работает с понедельника по пятницу с 8 до 18 (тел/вайбер для справок и предзаказов +375 29 6400 155, городские телефоны 8(017)399 90 74; 8(017)399 68 72). 

Кроме того, редакция обращается ко всем, кто занимается продажей прессы, но до этого не продавал "Комсомольскую правду в Беларуси": издание готово в кратчайшие сроки заключить договоры.
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