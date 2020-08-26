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Вот куда идут деньги народа: на пикет учителей в Минске приехал почти весь "устрашающий" автопарк: 10 автозаков, 20 грузовиков с военными и водометами

25 августа, в центре Минска около здания министерства образования прошел мирный протест.

Президент снова удивил и не только белорусов: он призвал увольнять учителей, несогласных с государственной идеологией. Мол, учителя тоже государственные служащие и пусть не протестуют.

фото:belnovosti.by

Возле Министерства образования собралось несколько сотен учителей и белорусов, которые пришли их поддержать, пишет belnovosti.by

Как сообщают СМИ, через полчаса к пикетчикам приехало не меньше 10 автозаков, 20 грузовиков с личным составом и несколько водометов. 

Быстрая замена белорусских журналистов на ТВ имела отражение и здесь. На плакате одного из педагогов было написано: «Учителей из России привезут?».
"Белорусский партизан"
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