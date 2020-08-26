Владимир Зеленский хочет упростить условия въезда белорусов в Украину





Отмечается, что этот вопрос выносился на обсуждение во время секторного совещания, посвященного карантинным ограничениям из-за коронавируса.





В ходе совещания Зеленский предложил существенно упростить правила въезда для белорусам, в связи с внутриполитической ситуацией в соседней стране.





Напомним, что с 1 августа украинские власти уже включили Беларусь в так называемую «зеленую зону».





Помимо прочего, украинский президент посоветовал белорусскому президенту провести повторные выборы, если он уверен в себе.



