+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Владимир Зеленский хочет упростить условия въезда белорусов в Украину

25 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес предложение о смягчение въезда для белорусов.


Отмечается, что этот вопрос выносился на обсуждение во время секторного совещания, посвященного карантинным ограничениям из-за коронавируса.

В ходе совещания Зеленский предложил существенно упростить правила въезда для белорусам, в связи с внутриполитической ситуацией в соседней стране.

Напомним, что с 1 августа украинские власти уже включили Беларусь в так называемую «зеленую зону».

Помимо прочего, украинский президент посоветовал белорусскому президенту провести повторные выборы, если он уверен в себе.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]