Владимир Зеленский хочет упростить условия въезда белорусов в Украину
25 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес предложение о смягчение въезда для белорусов.
Отмечается, что этот вопрос выносился на обсуждение во время секторного совещания, посвященного карантинным ограничениям из-за коронавируса.
В ходе совещания Зеленский предложил существенно упростить правила въезда для белорусам, в связи с внутриполитической ситуацией в соседней стране.
Напомним, что с 1 августа украинские власти уже включили Беларусь в так называемую «зеленую зону».
Помимо прочего, украинский президент посоветовал белорусскому президенту провести повторные выборы, если он уверен в себе.
09:20 26/08/2020
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